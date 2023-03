Les logiciels d'assurance sont sur le point d'être mis en vente et les fonds d'investissement cherchent à en tirer profit - sources

Montagu étudie une vente d'Open GI, qui propose des logiciels permettant aux courtiers d'assurance de gérer leurs opérations, dans le cadre d'une transaction susceptible de s'élever à plusieurs centaines de millions de livres, ont déclaré à Reuters cinq sources familières avec la question.

Le sponsor a travaillé avec des conseillers sur une revue stratégique de l'entreprise, en vue d'une vente formelle dès le deuxième trimestre de l'année, ont dit les sources.

Le rival londonien Acturis, soutenu minoritairement par Astorg, se prépare également à une vente, qui pourrait être officiellement lancée à la fin de l'année 2023, ont dit trois des sources.

Montagu a refusé de commenter. Acturis, Astorg et Open GI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les fonds de capital-investissement investissaient dans les fournisseurs d'informatique d'assurance bien avant qu'une nouvelle race de sociétés dites "InsurTech" ne commence à émerger dans la seconde moitié de la dernière décennie avec pour mission de supplanter les assureurs traditionnels.

En janvier, Vista Equity Partners a conclu un accord de 2,6 milliards de dollars pour privatiser la société américaine Duck Creek Technologies, signe de l'appétit des investisseurs pour ce secteur.

Certains, comme Montagu, cherchent maintenant à monétiser leurs investissements après avoir revu la pile technologique des entreprises de leur portefeuille.

Montagu a soutenu un rachat par la direction de la société Open GI basée au Royaume-Uni en 2014, après avoir détenu et vendu l'entreprise au courtier d'assurance Towergate en 2007.

Elle a tenté de vendre l'entreprise pour la dernière fois en 2018 et s'est efforcée depuis de la transformer en une plateforme SaaS (Software-as-a-Service), ce qui pourrait attirer d'autres fonds de capital-investissement ayant déjà des investissements dans le secteur de l'assurance, selon les sources.

Pour sa part, Astorg a acheté une participation minoritaire dans Acturis, détenue par les salariés, pour une somme non divulguée en 2019.

Open GI pourrait valoir jusqu'à 12 fois ses bénéfices de base de plus de 30 millions de livres (35,96 millions de dollars) prévus pour 2023, ont déclaré deux sources.

Pendant ce temps, Acturis pourrait se négocier à une prime grâce à ses bénéfices plus importants et à son profil de croissance plus élevé, ont-ils dit.

Open GI a généré un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) d'environ 25 millions de livres pour l'exercice clos le 31 mai 2022, légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent après comptabilisation des dépenses exceptionnelles, selon les calculs de Reuters.

Parallèlement, Acturis a généré un EBITDA de plus de 60 millions de livres pour l'exercice clos le 30 septembre 2021, selon les calculs de Reuters basés sur les derniers chiffres disponibles.

Le chiffre d'affaires est passé à 111,9 millions de livres, contre 102,4 millions de livres l'année précédente, car la société a ajouté de nouveaux courtiers et assureurs à sa plateforme SaaS éponyme.

(1 $ = 0,8344 livre)