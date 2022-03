Dufry : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Dufry, avec un objectif de cours inchangé de 74 CHF.



Ce matin, Dufry a publié des résultats 2021 en baisse de 56% par rapport à 2019, à 3915 MCHF. Ils ressortent toutefois supérieurs aux attentes du consensus (3882 MCHF).



'Du côté de la profitabilité, on est positivement surpris par le niveau de l'EBIT (publié à -66 MCHF et ajusté à +375 MCHF), qui reflète l'effort de cost-cutting colossal, avec 1.92 milliard de CHF d'économies de coûts sur l'exercice', rapporte le broker.



Oddo note toutefois le ton 'prudemment optimiste' de Dufry quant à l'évolution de son activité et de ses perspectives.



Si le titre a mal performé depuis plusieurs trimestres et a été pénalisé par le conflit en Ukraine, l'analyste estime que post-crise, 'Dufry devrait présenter un profil largement amélioré, grâce aux efforts entrepris pour revoir les loyers fixes et une efficience opérationnelle accrue'.



