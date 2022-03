Dufry : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Dufry, avec un objectif de cours abaissé de 74 à 64 CHF.



Si les résultats annuels de Dufry sont ressortis meilleurs qu'anticipé, le discours s'est voulu un peu plus prudent lors de la conférence téléphonique, rapport l'analyste.



Outre l'impact d'Omicron, le management se dit prudent au sujet des impacts du conflit en Ukraine, avec une exposition totale (Russie/Ukraine) comprise entre 5 et 6% des revenus groupe.



'Pour notre part, nous pensons que ces hypothèses sont très conservatrices et incluent peut-être un worst case avec des impacts plus globaux du conflit, nous misons sur des revenus 2022 en baisse de -28% par rapport à 2019 (révisés contre -25% précédemment)', conclut le broker.





