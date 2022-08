Dufry : Oddo reste positif après les semestriels

Oddo BHF conserve son opinion 'surperformance' sur Dufry avec un objectif de cours laissé à 61 francs suisses, après la publication semestrielle d'où ressort que le groupe profite de la reprise des trafics aériens, mais aussi une vision conservatrice sur l'après saison estivale.



Y voyant une publication 'de bonne facture', le bureau d'études se dit 'persuadé que cette dynamique devrait se poursuivre globalement (à un rythme moins flagrant) et que Dufry en profitera par son positionnement totalement intégré géographiquement'.



Oddo considère en outre que la mauvaise performance boursière depuis le début de la crise Covid parait 'extrêmement sévère', et que la valorisation actuelle représente une forte décote par rapport à la moyenne historique cinq ans avant 2019.



