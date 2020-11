Dufry : Stifel appelle à 'conserver' ses positions

09/11/2020 | 15:12

Stifel (le nouveau nom de Mainfirst) révise ses estimations de ventes concernant Dufry.

L'analyste prévoit une contraction des ventes de l'ordre de -68% pour 2020 (contre -58% auparavant) et de -70% pour 2021 (contre -75% auparavant), par rapport aux niveaux de 2019.



Le broker estime par ailleurs que la joint-venture avec Alibaba 'prendra du temps à se concrétiser' et que les ventes ne seront pas conséquentes avant le 2nd semestre 2021.



Dans ces conditions, Stifel appelle à 'conserver' ses positions et cible un cours de 34 CHF.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.