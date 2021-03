Dufry : espoir au 2nd semestre, Oddo relève sa cible

Alors que le 4e trimestre de Dufry AG est apparu 'très dégradé', Oddo estime que le 1er semestre 2021 le sera aussi 'probablement', mais peut-être dans une moindre mesure.



'La publication des résultats annuels 2020 ne devrait pas apporter de surprises majeures. Au titre de l'exercice, nous attendons des revenus en baisse de 70% yoy, soit un recul de 74% au 4e trimestre', évalue Oddo.



Toutefois, 'l'espoir est permis pour le 2e semestre', assure le bureau d'analyses, soulignant que la dynamique commerciale et le positionnement de Dufry devraient lui permettre de profiter de la reprise des trafics aériens au S2.



Par conséquent, le bureau d'analyses maintient sa recommandation 'neutre' sur Dufry et relève son objectif de cours, de 38 à 55 CHF.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.