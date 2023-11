Dufry AG est spécialisé dans l'exploitation de boutiques de vente au détail hors taxes. Les magasins sont situés essentiellement dans des aéroports (88,1% du CA), sur des navires de croisière et dans les ports maritimes (3,5%) et dans des hôtels et sur des sites touristiques (3,4%). Le CA par type de magasins se répartit comme suit : - boutiques exemptées de taxes (61,1%) ; - boutiques dotées de taxes (38,9%). Le CA par famille de produits se ventile entre parfums et cosmétiques (31,9%), confiseries et produits alimentaires (18,2%), vins et spiritueux (16,6%), produits de luxe (12,5%), produits de tabac (11,5%), produits électroniques (2,2%), livres-journaux-magazines (2%) et autres (5,1% ; notamment jouets). A fin 2019, le groupe exploite un réseau de près de 2 400 boutiques dans le monde.

Secteur Détaillants autres spécialités