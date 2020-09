Dufry a obtenu une nouvelle concession de 12 ans à Istanbul

Zurich (awp) - Dufry va s'installer à l'aéroport international Sabiha Gökçen, à Istanbul. Dans le cadre d'une concession d'une durée de douze ans, le spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxe exploitera à compter de novembre prochain plusieurs boutiques sur une surface totale de 3900 mètres carrés. Aucun détail financier n'a filtré.

Le second aéroport d'Istanbul, le plus proche du centre-ville de la capitale économique de la Turquie, se situe sur la rive asiatique du Bosphore, ressort-il du communiqué diffusé mardi par le groupe établi à Bâle. Desservant 137 destinations internationales ainsi que 37 en Turquie, il accueille plus de 35 millions de passagers chaque année.

Avec son arrivée sur le second aéroport d'Istanbul, Dufry dispose désormais de quatre sites en Turquie. La nouvelle concession comprend 2800 mètres carrés de boutiques hors taxes dans la zone de départ ainsi que 1100 mètres carrés dans l'aire l'arrivée. À partir de novembre 2020, Dufry reprendra les huit magasins existants et modernisera l'espace de vente dans l'actuel Terminal 1.

L'aéroport international Sabiha Gökçen doit achever d'ici 2021 une deuxième piste et se doter d'un nouveau terminal à l'horizon 2024. Une fois ce dernier opérationnel, la capacité de l'aéroport passera de 41 millions de passagers à 65 millions.

En Turquie, Dufry exploite des points de ventes dans les aéroports d'Antalya, de Kayseri, ainsi que de Kütahy.

vj/jh