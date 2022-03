Dufry : concession prolongée à l'aéroport de Bali

Dufry, spécialiste suisse de la distribution en zones détaxées, indique avoir prolongé pour six ans sa concession hors taxes à l'aéroport international I Gusti Ngurah Rai de Bali, qui a accueilli 14 millions de voyageurs en 2019 et où il opère depuis 2013.



La nouvelle concession comprend aussi une augmentation de la surface commerciale de plus de 1.400 m2, portant ainsi la surface de vente totale à plus de 3.600 m2, ce qui permettra l'introduction de la mode et des accessoires comme nouvelles catégories de produits.



