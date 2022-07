Dufry : contrat prolongé à Belo Horizonte

Dufry confirme avoir prolongé son contrat de distribution hors taxes à l'aéroport international de Belo Horizonte au Brésil, exploité par un partenariat entre CCR et l'aéroport de Zurich, pour une nouvelle période de deux ans, soit jusqu'en 2029.



En outre, un contrat attribué pour dix ans permettra au groupe suisse de continuer à exploiter son portefeuille actuel de quatre magasins taxes payées, et d'en construire trois nouveaux, dans cet aéroport où il est présent depuis 2007.



Cette prolongation de contrat consolide davantage la forte présence de Dufry en Amérique du Sud, Belo Horizonte étant le septième plus grand aéroport du Brésil avec plus de 11 millions de passagers chaque année (base 2019).



