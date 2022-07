Dufry décolle en Bourse après l'annonce de sa fusion avec Autogrill

Zurich (awp) - L'annonce dans la nuit de dimanche à lundi de la reprise par Dufry de la majorité du capital-actions de l'italien Autogrill - largement attendue après les rumeurs et la récente confirmation de la tenue de pourparlers exclusifs - a été accueillie favorablement par les détenteurs de capitaux.

Les avis des experts sont plus partagés quant à cette transaction entre opportunités de synergies et de croissance et risque de dilution du rendement, l'opération étant financée moyennant une augmentation substantielle de capital.

Sur le coup de 10h00, la nominative Dufry décollait de 6,6% à 33,30 francs suisses, à contre-courant d'un indice SPI en repli de 0,63%.

Cette transaction est sensée d'un point de vue stratégique, estime Volker Bosse de Baader Helvea, soulignant que les deux entreprises sont actives dans le même secteur sensible aux économies d'échelle et que l'opération devrait dégager des synergies annuelles d'environ 85 millions de francs suisses. Il n'en reste pas moins sur sa recommandation "reduce" assortie d'un objectif de cours de 36,00 francs suisses.

Le rapprochement est logique en ce qui concerne les activités dans les aéroports - où Autogrill réalise environ la moitié de ses recettes - et devrait doper les affaires de Dufry dans les marchés clés que sont l'Europe et l'Amérique du Nord, abonde son confrère Pascal Furger de Vontobel. L'expert se montre plus circonspect en ce qui concerne l'exploitation des aires d'autoroutes. La recommandation "hold" reste de mise, de même que l'objectif de cours à 42,00 francs suisses.

Gian Marco Werro, pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB) se montre plus critique, pointant du doigt des synergies en termes d'approvisionnement et de ventes "difficiles à cerner". A cela s'ajoute un risque élevé que la transaction se traduise par une dilution durable du rendement sur les capitaux investis (Roce), ce qui amène l'analyste à rétrograder le titre à "sous-pondérer".

