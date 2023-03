Dufry dépasse les estimations de ventes grâce au rebond du tourisme mondial

Le détaillant, qui exploite plus de 2 200 boutiques dans les aéroports, sur les paquebots de croisière, dans les ports maritimes et autres lieux touristiques, a bénéficié du fort rebond des voyages, notamment en Europe et aux États-Unis.

Les actions de Dufry étaient en hausse de 2,7% à 1206 GMT, en tête de l'indice suisse des valeurs moyennes.

"Les chiffres publiés sont meilleurs que prévu car la reprise des voyages s'est poursuivie au-delà des attentes", ont indiqué les analystes de Vontobel dans une note, soulignant également l'exposition "disproportionnellement faible" de Dufry à la Chine.

Dufry s'attend à une reprise graduelle des voyages internationaux en Chine vers la seconde moitié de 2023. Le directeur général Xavier Rossinyol a déclaré à Reuters que le groupe allait "investir dans les voyageurs chinois plutôt que dans la Chine elle-même."

Le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique a bondi de 149,3 % au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2021, stimulé par l'assouplissement des restrictions de voyage, notamment dans des pays comme la Chine et l'Indonésie.

Rossinyol a également déclaré que s'il s'attendait à ce que les défis macroéconomiques tels que les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les restrictions de voyage s'améliorent cette année, les pressions inflationnistes seraient "légèrement plus difficiles".

"Nous restons généralement optimistes quant à la situation en 2023, tout en restant vigilants sur les facteurs macroéconomiques", a-t-il déclaré.

Dufry, qui est présent dans 75 pays, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 6,88 milliards de francs suisses (7,40 milliards de dollars), en hausse organique de 76,1 % par rapport à l'année précédente.

Comme l'année dernière, Dufry n'a pas proposé de dividende pour l'exercice 2022, affirmant que cela permettrait à l'entreprise de se concentrer sur le renforcement de sa position financière et sur la clôture du regroupement d'entreprises en cours avec l'italien Autogrill.

Dufry a également confirmé ses perspectives à moyen terme pour 2023-2027.

(1 $ = 0,9297 franc suisse)