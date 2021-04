Dufry émet des emprunts de 725 mio EUR et 300 mio CHF

Zurich (awp) - Le spécialiste des boutiques hors taxe Dufry va émettre deux emprunts, a-t-il indiqué jeudi soir. Le premier emprunt, d'un volume de 725 millions d'euros sera doté d'un coup9on de 3,375% et arrivera à échéance en 2028. Le second emprunt, de 300 millions de francs suisses, aura un coupon de 3,625% et arrivera à échéance en 2026. Le paiement des intérêts interviendra chaque six mois dans les deux cas.

Le produit des émissions servira au refinancement de dettes préexistantes et aux buts généraux de l'entreprise. Dufry avait déjà annoncé son intention d'émettre des emprunts mardi passé.

yr/rp