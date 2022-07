Dufry : entouré pour son projet de fusion avec Autogrill

Dufry grimpe de plus de 6% à Zurich, après l'annonce d'un accord de fusion du distributeur suisse en zones détaxées avec le groupe italien de restauration et services Autogrill, pour 'créer un nouvel acteur mondial intégré de l'expérience de voyage'.



L'entité combinée accueillera 2,3 milliards de passagers dans environ 5.500 points de vente répartis dans environ 1.200 aéroports et autres sites, avec un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de francs suisses et un EBITDA de 1,4 milliard (pro forma 2019).



Edizione transférera la totalité de sa participation de 50,3% dans Autogrill à Dufry, à un ratio d'échange de 0,158 nouvelle action Dufry pour chaque action Autogrill, à la suite de quoi Dufry lancera une offre publique d'achat pour les actions Autogrill restantes.



À l'issue de ces opérations, Edizione deviendra le principal actionnaire de l'entité combinée. La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et des actionnaires de Dufry, ainsi qu'à d'autres conditions.



