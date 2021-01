Dufry et HDH vont inaugurer de nouvelles boutiques en Chine

Zurich (awp) - Dufry et Hainan Development Holdings (HDH), une société publique du gouvernement provincial de Hainan, ont signé un accord de coopération pour développer de nouvelles boutiques. Une première étape doit être franchie avec l'ouverture avant le Festival du printemps chinois en 2021 d'une surface de ventes hors-taxes au centre commercial Mova Hall de Hainan à Haikou, la capitale de l'île de Hainan, selon un communiqué paru mardi.

Dufry explique que cette nouvelle échoppe du centre-ville, qui s'étendra sur 38'920 m2 sur deux bâtiments du Mova Mall, Aquarius et Capricorn, se fera en 3 phases. Lorsque les travaux des deuxième et troisième phases seront achevés, en principe au 2ème ou 3ème trimestre 2022, Aquarius et Capricorn commercialiseront au total plus de 350 marques.

md/jh