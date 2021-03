Dufry lance un convertible d'un demi-milliard pour se refinancer

Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry a annoncé mardi soir le lancement d'un emprunt convertible senior non garanti à échéance 2026 pour un montant total d'environ 500 millions de francs suisses, ainsi qu'une offre de conversion aux détenteurs de parts de son 1,0%/2023 de 350 millions.

La nouvelle obligation et l'offre de conversion devraient permettre au groupe bâlois de "renforcer son bilan et sa flexibilité financière à l'heure où l'environnement de marché pour le détail du voyage montre des signes de reprise", selon un communiqué.

Les nouvelles parts convertibles seront émises par Dufry One B.V. et garanties par la maison-mère et deux de ses filiales. Les parts à fournir lors de la conversion proviendront du capital conditionnel ou de parts existantes. A cet effet, le conseil d'administration sollicitera l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai prochain, pour la création d'un capital conditionnel supplémentaire pour couvrir l'opération.

En cas de refus, les nouvelles parts seront remboursées en espèces à 102% du plus élevé entre le montant principal et la juste valeur de marché, plus les intérêts courus non payés.

D'une valeur nominale de 200'000 francs suisses, le convertible sera assorti d'un coupon compris entre 0,50% et 1,00% payable par semestre. Les nouvelles parts seront convertibles en actions de la société à un prix de conversion initial fixé à une prime comprise entre 42,5 et 47,5% par rapport au prix de l'action de référence.

Dufry propose de verser aux détenteurs du convertible actuel optant pour exercer leur droit de conversion de manière anticipée une prime d'incitation de 13'96,65 francs suisses pour les 200'000 francs suisses de valeur nominale émis. Cette offre court à compter de ce vendredi jusqu'au 6 avril à 16h00 HEC.

