Dufry : le CA a chuté de 79,7% au 3e trimestre

03/11/2020 | 11:11

Au 3e trimestre, le CA de Dufry s'élève à 487 millions de CHF, soit bien loin des 2,5 milliards enregistrés un an plus tôt. A taux de change constants, la baisse atteint 79,7%, notamment en raison de la réduction du trafic passagers dans la plupart des aéroports du monde.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA atteint 2,07 milliards de CHF et recule de 67,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



En 2020, Dufry aura toutefois livré environ 23 000 m² d'espaces neufs et rénovés, soit une croissance d'environ 5% de ses espaces de commerces.



Cependant, compte tenu du contexte actuel et de la faible visibilité, l'entreprise ne présente pas de prévisions mais souhaite réaliser un milliard de francs d'économies dès 2020.



Dufry compte par ailleurs sur sa restructuration et sur sa flexibilité pour stimuler la reprise et l'accélération de la croissance, au-delà la crise actuelle.



