Dufry: les recettes ont profité de l'ingestion d'Autogrill début 2023

Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques hors taxe et désormais de restaurants d'autoroutes Dufry a engrangé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,36 milliards de francs suisses, multiplié par plus de deux sur un an. Le rapprochement avec l'italien Autogrill a certes largement contribué à la performance commerciale, mais le groupe rhénan n'en affiche pas moins une croissance organique de 51,5%.

Les revenus ont décoiffé les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP, plafonnées à 2,33 milliards.

L'excédent brut d'exploitation de base a atteint 134,1 millions, indique un compte-rendu diffusé mercredi. Volker Bosse, analyste chez Baader Helvea, calcule que cet indicateur aussi a été multiplié par plus de deux, sur une base pro forma.

Dufry souligne avoir désormais finalisé la transaction avec Edizione pour fusionner avec Autogrill. Le processus d'intégration a débuté dès le mois de février et doit toujours permettre de générer des synergies de l'ordre de 85 millions. La direction confirme au passage ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, comprenant une croissance de 7 à 10% sur une base pro-forma.

Altitude de croisière retrouvée

Le rétablissement semble se confirmer pour le second partiel de l'année, le niveau estimé des recettes en avril s'établissant 30% au-dessus de celui d'il y a un an à la même période et surtout plus de 2% au-delà de celui de 2019, dernière année de référence avant l'éclatement de la crise sanitaire.

Les analystes saluent une performance insoupçonnées, mais peinent à s'enflammer pour la suite.

Pascal Furger prévient pour Vontobel que les mois d'été s'annonceront décisifs pour la rentabilité et la génération de liquidités. L'expert rappelle que l'envol des indicateurs est à relativiser, au vu des restrictions de voyage en vigueur sur la base de comparaison. Chez Stifel, Simon Lechipre considère la feuille de route pour 2023 par trop timide et attribue la retenue affichée aux nombreuses incertitudes du moment.

A 13h58, la nominative Dufry prenait 0,9% à 4,18 francs suisses, après avoir traversé un trou d'air matinal et dans un SPI en retrait de 0,48%.

jh/ol