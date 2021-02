Dufry : ouvre un 1er magasin sur l'île de Hainan, en Chine

Fruit de son partenariat avec les autorités de Hainan (Chine), Dufry annonce l'ouverture d'un premier magasin dans cette île du sud du pays, alors que le festival du printemps chinois approche.



Située au au sein du complexe Mova Mall, cette nouvelle boutique duty-free va proposer des marques internationales et des marques locales haut de gamme dans les domaines des parfums et des cosmétiques, de l'alimentation et de la confiserie, du vin et des spiritueux ainsi que des lunettes de soleil, indique Dufry.



Le mois dernier, Dufry et la province chinoise de Hainan avaient annoncé leur collaboration visant à développer la vente au détail de voyages sur cette île touristique.



