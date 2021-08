Dufry prolonge de dix ans sa concession à Santiago en République dominicaine

Zurich (awp) - Exploitant depuis plus de quinze ans des boutiques hors taxes à l'aéroport international de Santiago, en République dominicaine, Dufry a prolongé de dix ans la concession octroyée à cet effet. Le nouveau contrat, dont les termes financiers ne sont pas dévoilés, débutera en 2024 pour s'achever dix ans plus tard et comprend en outre une expansion de la surface de vente de 40%.

Dans le cadre de la poursuite du développement et de l'extension de l'aéroport de Santiago, deuxième plaque tournante aéroportuaire de République dominicaine, les nouvelles boutiques couvriront environ 1000 mètres carrés de surface de vente, a précisé mardi le spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxes. En 2019, il a accueilli plus de 1,7 million de passagers et prévoit une augmentation constante du nombre de voyageurs à l'avenir.

Outre l'aéroport international de Santiago, la présence de Dufry en République dominicaine comprend des opérations dans d'autres aéroports internationaux tels que ceux de Santo Domingo, La Romana, Puerto Plata et Samana.

