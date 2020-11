Dufry prolonge sa concession à l'aéroport de Pulkovo à Saint-Pétersbourg

Zurich (awp) - Dufry a prolongé pour une durée de sept ans sa concession à l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxes y exploite depuis 2014 avec son partenaire local RegStaer des boutiques sur une surface de vente totale de 3100 mètres carrés.

Dans le cadre du renouvellement du contrat, Dufry réaménagera l'actuelle zone de départ en remettant à neuf le concept de passage qui comprend toutes les catégories de base, notamment les parfums et cosmétiques, les alcools, le tabac et les produits alimentaires et de confiserie, précise mercredi le groupe établi à Bâle.

Saint-Pétersbourg représente la ville touristique la plus visitée de Russie et l'aéroport de Pulkovo accueille 19,6 millions de passagers par an, ajoute Dufry.

