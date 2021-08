Dufry redresse péniblement la tête au premier semestre mais reste dans le rouge

Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry n'est pas parvenu à renouer avec les chiffres noirs après les six premiers mois de 2021, même s'il a réussi à résorber ses pertes, qui se sont avérées nettement moindres que ce que craignait la communauté financière.

"Le premier semestre de l'année 2021 a été caractérisé par un démarrage lent en raison des restrictions en cours", a indiqué mardi le patron du groupe bâlois, Julián Díaz, cité dans un communiqué, signalant "des signes clairs de de reprise" à la faveur des campagnes de vaccination et de la mise sur pied de protocoles de voyage favorables.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et juin s'est affaissé d'un quart en rythme annuel à 1,19 milliard de francs suisses. En termes organiques, l'évolution a été de -22,8%, et comparée au premier semestre 2019 de -69,5%, précise Dufry.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti à -368,5 millions de francs suisses, contre un déficit de 932,6 millions un an plus tôt. Le débours net attribuable aux actionnaires a pu être ramené à 499,2 millions, après -903,2 millions.

La copie rendue par Dufry est supérieure aux projections des analystes consultés par AWP, à l'exception des ventes, qui n'ont pas satisfait les prévisions les plus conservatrices.

Au vu de la situation actuelle, la direction de l'entreprise n'a pas souhaité s'aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés.

buc/al