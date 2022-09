Dufry : remporte un contrat pour cinq boutiques en Chine

Dufry a remporté l'appel d'offres pour un contrat en régie à l'aéroport international de Chongqing, dans l'ouest de la Chine.



Ce contrat de cinq ans permettra à Dufry d'exploiter cinq boutiques en duty-paid dans le Terminal 3A de l'aéroport.



Dufry a obtenu le contrat pour la catégorie Parfumerie et Cosmétiques à Chongqing et créera cinq boutiques de marques individuelles pour Chanel, Lancôme, Estée Lauder, Guerlain et Shiseido.



Dufry proposera aux clients une large gamme de produits des différentes marques emblématiques représentées.



Pedro Castro, Chief Operating Officer pour l'Asie, commente : 'Dufry est ravi d'avoir remporté ce nouveau contrat en régie dans un autre aéroport de Chine continentale - l'aéroport international de Chongqing.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.