Dufry remporte une concession à l'aéroport de Sofia

Zurich (awp) - Dufry étend sa présence en Bulgarie après avoir remporté un appel d'offres de l'aéroport international de Sofia. Fort de la nouvelle concession d'une durée de huit ans et demi, le détaillant bâlois spécialisé dans le commerce hors taxe y exploitera au total treize boutiques à compter de juin prochain. Les détails financiers du contrat ne sont pas dévoilés.

S'ajoutant à celles existant à Varna et Burgas, les opérations sur l'aéroport de la capitale bulgare concernent un espace commercial de 1433 mètres carrés, ainsi que deux nouvelles surfaces de ventes, de 1800 et 170 mètres carrés, la seconde se trouvant dans l'aire d'arrivée, précise mercredi Dufry. L'aéroport de Sofia a accueilli en 2019, année précédant la pandémie de coronavirus, plus de 7 millions de voyageurs et se trouve en voie de réaménagement avec notamment la construction d'un nouveau terminal.

vj/rq