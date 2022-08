Dufry : résultats semestriels meilleurs que prévu

Dufry a fait état mardi de résultats supérieurs aux attentes sur les six premiers mois de l'année, sous l'impulsion d'une reprise plus vive que prévu de son activité liée à l'allègement des restrictions aux voyages.



Le numéro un mondial de l'exploitation de boutiques 'duty free' et de la vente de détail en aéroports a enregistré un bénéfice opérationnel (Ebit) de 159,8 millions de francs suisses au niveau de ses activités de base ('core') au premier semestre, à comparer avec une perte de 103,9 millions un an plus tôt.



En données IFRS, la norme comptable qu'il privilégiait jusqu'ici, son résultat d'exploitation ressort à 152,4 millions de francs suisses, contre un consensus qui visait 67 millions.



Au niveau du groupe, son activité au mois de juin est revenue à 85,5% de la période comparable de 2019, un taux qui atteint près de 90% pour le mois de juillet, exprimé à changes constants.



Dufry souligne que des régions comme l'Amérique du Nord, l'Amérique Centrale ou les Caraïbes évoluent d'ores et déjà en ligne ou au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie, tout comme certains pays d'Europe du Sud ou du pourtour méditerranéen.



Concernant le projet de rapprochement avec Autogrill, le groupe a indiqué que la fusion avançait comme prévu, prévoyant réception d'un bloc majoritaire de plus de 50% du capital du groupe italien d'ici au premier trimestre 2023.



Vers 10h00, le titre Dufry gagnait plus de 3% à la Bourse de Zurich, alors que l'indice SMI cédait 0,3% au même moment.



