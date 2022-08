Dufry retrouve de l'embonpoint au premier semestre

Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques hors taxes Dufry a confirmé mardi son rebond post-Covid, renouant avec un solide chiffre d'affaires et un résultat opérationnel positif sur les six premiers mois de 2022. Pour le reste de l'année, le groupe bâlois, qui va s'unir à l'italien Autogrill, anticipe un second semestre "solide".

Entre janvier et fin juin, la société a enregistré une chiffre d'affaires multiplié par plus de deux à 2,92 milliards de francs suisses, a-t-elle précisé dans un communiqué. Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) est redevenu positif à hauteur de 152,4 millions, après une lourde perte opérationnelle de 369 millions un an plus tôt, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le résultat net part du groupe est cependant resté dans le rouge à 17,6 millions de francs suisses, fortement amélioré comparé à la perte nette de 499,2 millions au premier semestre 2021.

Pour la suite, la direction a indiqué que la solide croissance s'était poursuivie au troisième trimestre, les ventes de juillet étant à 90% de celles enregistrées en 2019 à taux de change constants. Grâce aux mesures de réduction des coûts et à la forte reprise d'activité, l'entreprise s'attend à un "solide" deuxième semestre.

Dufry et Autogrill ont officialisé en juillet leur fusion, donnant naissance à un nouveau géant du commerce de détail pour voyageurs. La nouvelle entité va servir environ 2,3 milliards de passagers et dégager un chiffre d'affaires cumulé de 13,6 milliards de francs suisses pour un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 1,4 milliard. Elle disposera de 5500 points de vente, notamment dans 1200 aéroports, et comptera près de 60'000 collaborateurs.

Dans le cadre de ce rapprochement, la holding italienne Edizione, aux mains de la famille Benetton, va transférer les 50,3% qu'elle détient dans Autogrill contre 30,7 millions d'actions Dufry qui seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle deviendra ainsi le principal actionnaire du détaillant bâlois, avec une part comprise entre 20% et 25%.

