Dufry : trimestriels légèrement inférieurs aux attentes

Dufry a fait état hier soir de performances de troisième trimestre légèrement inférieures aux attentes, ce qui lui valait de céder un peu de terrain ce jeudi à la Bourse de Zurich.



Le numéro un mondial de l'exploitation de boutiques détaxées et de la vente de détail en aéroports a enregistré une croissance organique de 58,6% de son chiffre d'affaires sur le trimestre, à 2,11 milliards de francs suisses.



Avec une prévision moyenne de 2,15 milliards, le consensus des analystes se montrait plus ambitieux.



Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda)courant ressort à 236,7 millions de francs suisses sur le trimestre, ce qui le porte à 463,7 millions sur les neuf premiers mois de l'année, soit une marge opérationnelle de 9,2%.



Dans son communiqué, Dufry s'est dit 'bien positionné' pour générer un chiffre d'affaires de 6,6 à 6,7 milliards de francs suisses cette année, pour un Ebitda courant attendu entre 560 et 580 millions.



Concernant son projet de rapprochement avec l'italien Autogrill, le groupe indique que l'opération avance 'comme prévu', la réception d'une participation majoritaire de 50,3% au sein de la société étant toujours attendue au premier semestre 2023.



Vers 11h40, le titre Dufry - qui a touché cet été un plus bas de deux ans - cédait 0,8% à la Bourse de Zurich.



