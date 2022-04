Dufry : une nouvelle concession à l'aéroport de Sofia

Dufry a annoncé mercredi avoir remporté une concession de huit ans et demi portant sur l'exploitation de 13 espaces commerciaux à l'aéroport de Sofia (Bulgarie), dont 11 points de vente en duty-free.



Le contrat, qui fait suite à un appel d'offres, va permettre au distributeur suisse de disposer à partir du mois de juin d'une zone commerciale de 1.433 m2, à laquelle viendront s'ajouter 1800 m2 de nouveaux commerces supplémentaires et 170 m2 au niveau de la zone des départs.



Avec plus de sept millions de passagers transportés en 2019, Sofia est de loin le premier aéroport de Bulgarie.



