(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés la semaine dernière et non rapportés séparément par Alliance News :

Team PLC - Société de gestion de patrimoine, d'actifs et de services financiers complémentaires basée à Jersey - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 mars est passé de 1,9 million de livres sterling à 4,1 millions de livres sterling, mais la perte avant impôts s'est creusée, passant de 506 000 livres sterling à 1,0 million de livres sterling. Les coûts directs passent de 228 000 GBP à 1,5 million GBP. Le total des frais de personnel passe de 1,4 million de livres sterling à 2,3 millions de livres sterling, et le total des frais non liés au personnel passe de 651 000 livres sterling à 1,3 million de livres sterling. Les actifs sous gestion/conseils du groupe ont augmenté de 87 %, passant de 493 millions de GBP à 916 millions de GBP. La société annonce un "début stable" pour le second semestre.

Duke Capital Ltd - fournisseur de services de financement des redevances aux entreprises au Royaume-Uni et en Europe - Le total des recettes en espèces pour l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 38 %, passant de 21,9 millions de livres sterling à 30,3 millions de livres sterling. Les recettes récurrentes en espèces ont augmenté de 12 %, passant de 21,8 millions de livres sterling à 24,3 millions de livres sterling. Le revenu total, qui comprend les mouvements de la juste valeur des investissements sans effet sur la trésorerie, a baissé de 17 %, passant de 31 millions de livres sterling à 25,6 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt chute de 40 %, passant de 20,4 millions de livres sterling à 12,3 millions de livres sterling. Le dividende annuel de 2,80 pence est conforme à celui de l'année précédente. "Avec un solide portefeuille d'opportunités et des liquidités renforcées par les récents rachats, nous sommes prêts à saisir de nouvelles opportunités de croissance. Avec un message clair pour la communauté des PME, nous sommes convaincus d'être dans une position idéale pour capitaliser sur une opportunité de marché très attrayante et, à ce titre, nous avons élargi notre équipe d'investissement avec trois nouvelles embauches au cours de la période ", déclare Duke Capital.

Pristine Capital PLC - envisage une acquisition ou une fusion dans le domaine de l'immobilier - La perte avant impôts pour les six mois se terminant le 30 avril se réduit à 141 246 GBP, contre 360 481 GBP. Les frais d'administration diminuent de 360 481 GBP à 125 467 GBP. Le chiffre d'affaires est inchangé par rapport à l'année précédente. La société ajoute : "Notre intention est de faciliter l'inversion du marché : "Notre intention est de faciliter une prise de contrôle inversée dans le secteur de l'immobilier, en acquérant avec succès un portefeuille de propriétés commerciales en difficulté ou un actif unique important en difficulté. Ce n'est qu'au cours des dernières semaines que nous avons commencé à voir les opportunités susceptibles de répondre à nos critères. Notre première acquisition est importante, car nous devons démontrer que nous sommes en mesure d'offrir des rendements potentiels qui attireront des investisseurs extérieurs. Nous étudions toutes les opportunités et nous tiendrons les actionnaires informés dans la mesure du possible".

abrdn Diversified Income & Growth PLC - procède actuellement à la réalisation ordonnée de ses actifs - La valeur nette d'inventaire par action à la fin du semestre au 31 mars a diminué de 14 % pour atteindre 72,00 pence, contre 83,60 pence à la fin du mois de septembre. Les dividendes intérimaires pour le semestre s'élèvent à 1,42 pence par action, en baisse par rapport aux 2,84 pence de l'année précédente. L'entreprise ajoute : "L'intention actuelle de l'entreprise est d'offrir à ses actionnaires un service de qualité : "Le conseil d'administration a actuellement l'intention de déclarer un autre dividende intérimaire, pour l'exercice clos le 30 septembre 2024, qui sera versé vers la mi-octobre 2024. Par la suite, il est probable que les dividendes seront payés en montants plus petits et moins réguliers, principalement dans le but de maintenir le statut de fiducie d'investissement de la société, tandis que le capital sera progressivement remboursé aux actionnaires en montants plus importants et moins fréquents par le mécanisme le plus efficace sur le plan fiscal disponible. Le conseil d'administration a l'intention de continuer à verser un niveau de dividende suffisant pour que la société ne conserve pas plus de 15 % de ses revenus au cours d'une période comptable, afin de maintenir le statut de fonds d'investissement de la société au cours de la phase de liquidation gérée".

Schroder UK Mid Cap Fund PLC - fonds d'investissement axé sur les moyennes capitalisations - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars, à la fin du semestre, a augmenté de 6,8 %, passant de 618,32 pence à 660,31 pence. Augmentation du dividende intérimaire de 5,5 à 6,0 pence par action. "Du point de vue de la valorisation, le marché boursier britannique représente l'un des marchés régionaux d'actions les moins chers du monde, le secteur des moyennes capitalisations britanniques étant particulièrement attrayant. Nous restons optimistes quant aux perspectives des moyennes capitalisations britanniques et des titres en portefeuille de la société, qui sont largement axés sur les entreprises de croissance à long terme et sur la capacité éprouvée des gestionnaires de portefeuille à trouver des opportunités d'investissement attrayantes", déclare Robert Talbut, président du conseil d'administration de la société.

Dukemount Capital PLC - Société de gestion immobilière basée à Londres - Le bénéfice avant impôt est passé de 221 666 GBP à 198 326 GBP au cours des six mois précédant le 31 mars, avec un gain de 237 509 GBP provenant de la reprise des coûts d'investissement. Aucune augmentation de ce type n'avait été signalée l'année précédente.

Essentially Group PLC - Société d'investissement et de participation basée à Londres et spécialisée dans les secteurs de la santé et de l'alimentation et des boissons - affiche un chiffre d'affaires de 1,6 million de livres sterling pour la période allant du 1er septembre 2022 à la fin de l'année 2023. La perte avant impôt s'élève à 959 728 GBP. Essentially Group est entré en bourse sur Aquis en mars de l'année dernière.

Keras Resources PLC - développeur de mines en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis - Les recettes en 2023 s'élèvent à 916 000 GBP, en baisse par rapport aux 994 000 GBP en 2022. La perte avant impôts passe de 997 000 GBP à 440 000 GBP. Les dépenses administratives passent de 1,5 million de livres sterling à 842 000 livres sterling. "L'année 2023 a connu un début difficile en raison d'un printemps exceptionnellement tardif qui a eu un impact sur le calendrier de la saison des plantations de printemps dans nos marchés clés. En outre, la fonte tardive et rapide de la neige a provoqué un glissement de terrain qui a eu un impact sur la route de transport supérieure de la mine, ce qui a nécessité une réparation technique et l'approbation du Service des forêts avant le début de la saison minière estivale ", déclare Graham Stacey, président-directeur général de la société.

Bradda Head Lithium Ltd - L'explorateur de lithium axé sur l'Amérique du Nord fournit les résultats géochimiques des trous de forage pour son projet Basin en Arizona - La perte avant impôts pour l'année se terminant le 29 février se réduit à 1,5 million USD contre 3,9 millions USD. Aucun revenu n'a été déclaré, sans changement par rapport à l'année précédente. Les gains de change s'élèvent à 171 416 USD, contre une perte de 1,4 million USD. Elle fait également état d'un gain de 2,4 millions USD sur la vente. Lundi de cette semaine, la société a fait état d'une mise à jour de l'expansion des ressources minérales du projet Basin en Arizona. Elle fait état de 20 millions de tonnes de ressources mesurées à 929 parties par million de lithium, soit 99 000 tonnes d'équivalent de carbonate de lithium.

Challenger Energy Group PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et l'Atlantique - Les recettes pétrolières nettes en 2023 diminuent de 16 %, passant de 4,3 millions USD à 3,6 millions USD. Perte avant impôts de 19,5 millions USD, contre un bénéfice de 6,2 millions USD. Dépréciation de 13 millions d'USD, contre 2,2 millions d'USD. "Je pense que les perspectives de notre entreprise pour la période à venir sont aussi solides qu'elles ne l'ont jamais été", a déclaré le PDG Eytan Uliel. "Au cours des 12 prochains mois, nous attendrons les résultats des efforts déployés pour valoriser nos actifs à Trinidad et, comme nous l'avons indiqué, nous espérons parvenir à une solution concernant nos licences aux Bahamas au cours de la même période. Mais, sans aucun doute, le principal domaine d'intérêt et de création de valeur pour Challenger Energy à l'avenir sera l'Uruguay."

Arc Minerals Ltd - société d'exploration ciblant des actifs dans le domaine du cuivre - Passe d'une perte de 5,7 millions de GBP en 2022 à un bénéfice avant impôts de 7,1 millions de GBP en 2023. Affiche un gain de 10,9 millions de livres sterling sur la cession du groupe Handa, ce qui augmente le résultat net. "La période à venir promet d'être passionnante pour l'exploration et la croissance d'Arc Minerals. Avec la mobilisation pour la saison d'exploration sur le terrain commençant en Zambie après la fin de la saison des pluies, nous attendons avec impatience le début du programme de forage au diamant de notre coentreprise, ciblant d'abord deux prospects identifiés ", dit-elle en regardant vers l'avenir.

Cadence Minerals PLC - société d'investissement et de développement axée sur les minéraux de transition énergétique - La perte avant impôts en 2023 se réduit à 3,0 millions de GBP, contre 5,5 millions de GBP en 2022. Aucun revenu n'est déclaré, comme en 2022. La perte non réalisée sur les investissements financiers est ramenée de 4,6 millions de livres sterling à 3,1 millions de livres sterling. Le lundi de cette semaine, elle note que la société Evergreen Lithium Ltd, cotée à l'ASX, a commencé à forer dans le cadre du projet Bynoe en Australie. "Le forage RAB/Aircore servira à tester les cibles prioritaires et à faire progresser les études géochimiques dans les zones prioritaires masquées par les unités de couverture du Quaternaire et du Tertiaire", ajoute Cadence.

