Duke Energy lance la construction d'un projet pilote d'énergie solaire flottante en Floride

Le projet pilote comprendra plus de 1 800 modules solaires flottants et occupera environ 2 acres de surface d'eau dans le complexe énergétique Hines de la société à Bartow.

Selon l'Association des industries de l'énergie solaire, 1 MW d'énergie solaire alimente environ 173 foyers.

Le mois dernier, Duke a porté son plan d'investissement quinquennal à 65 milliards de dollars, dont environ 80 % sont consacrés aux énergies à faible teneur en carbone.

Les compagnies d'électricité et de gaz de la société énergétique desservent plus de 8 millions d'entreprises et de foyers dans les Carolines, dans certaines parties de la Floride et dans le Midwest, et possèdent une capacité énergétique d'environ 50 000 MW.