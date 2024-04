Duke Energy met en œuvre PowerPairSM, un nouveau programme pilote basé sur des incitations pour l'installation d'une production solaire domestique avec stockage d'énergie sur batterie dans les zones de service de Duke Energy Carolinas et Duke Energy Progress en Caroline du Nord. L'entreprise a reçu l'approbation de la North Carolinas Utility Commission (NCUC) pour le programme le 11 janvier 2024. Le programme d'incitation unique, conçu pour rendre plus abordable pour les clients l'installation d'un système solaire et d'une batterie, offre jusqu'à 9 000 dollars d'incitations aux clients résidentiels qui installent un système solaire et une batterie.

Le montant total de l'incitation dépend du type de panneau solaire et de batterie installés. PowerPair a été conçu en collaboration avec de nombreux groupes de parties prenantes, conformément aux directives de la NCUC. Certains clients de PowerPair et ceux qui disposent déjà d'un système de stockage par batterie peuvent également participer aux programmes élargis de réponse à la demande de l'entreprise. Les programmes Power Manager et EnergyWise Home incluront désormais l'option de contrôle de la batterie nouvellement approuvée, disponible en juillet.

En s'inscrivant, les clients permettent à Duke Energy d'ajuster temporairement les paramètres de fonctionnement du système au minimum 30 fois par an et au maximum 36 fois par an, afin de restituer au réseau l'électricité stockée. Les participants reçoivent chaque mois un crédit sur leur facture s'ils inscrivent un système de stockage par batterie admissible et s'ils satisfont aux exigences du programme, notamment en ce qui concerne la connexion à Internet. Les clients peuvent choisir de ne pas participer à quatre événements par an tout en continuant à bénéficier de crédits sur leur facture.

Les participants au projet pilote auront deux options d'inscription. Ils peuvent s'inscrire au projet pilote PowerPair par le biais d'un avenant de choix pour l'énergie solaire résidentielle (RSC) ou d'un avenant de transition pour la facturation nette (NMB) et recevoir une incitation unique pouvant aller jusqu'à 9 000 dollars. Les clients NMB devront s'inscrire à la nouvelle option Power Manager et EnergyWise Home Battery Control.

Ils recevront des crédits mensuels supplémentaires pour leur participation. Afin de garantir l'équité des incitations, les participants au projet pilote PowerPair seront initialement sélectionnés par le biais d'un processus de sélection aléatoire (RSP), qui débutera le 10 mai. La fenêtre de sélection aléatoire pour le programme PowerPair durera quatre semaines, ce qui laissera aux clients le temps de poser leur candidature sur le site Internet de Duke Energy.

Les clients participant au programme PowerPair doivent faire appel à un Duke Energy Trade Ally, un installateur de panneaux solaires et de batteries agréé par Duke Energy. Les clients peuvent utiliser le programme Find It Duke de la société pour localiser les entreprises agréées qui connaissent le programme. Les installateurs peuvent demander à devenir un Duke Energy Trade Allyhere.

Classée au quatrième rang national pour l'énergie solaire, la Caroline du Nord compte environ 45 000 clients qui produisent de l'électricité à l'aide de panneaux solaires d'une capacité totale d'environ 350 mégawatts. Les offres élargies de réponse à la demande viendront s'ajouter aux 100 mégawatts existants de capacité d'hiver flexible résidentielle en Caroline du Nord.