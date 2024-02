Sous la pression du Congrès, la société américaine de services publics Duke Energy prévoit de mettre hors service les batteries de stockage d'énergie produites par le fabricant chinois CATL sur l'une des plus grandes bases du corps des Marines du pays et d'éliminer progressivement les produits CATL de ses projets civils, a confirmé l'entreprise à Reuters.

Cette décision, qui n'avait pas été signalée auparavant, intervient alors que de hauts responsables américains avertissent que des pirates informatiques liés au gouvernement chinois s'attaquent à des infrastructures américaines essentielles liées à des réseaux, notamment le réseau électrique.

Reuters a rapporté en décembre que Duke Energy avait temporairement déconnecté les batteries de stockage CATL de taille industrielle d'un projet sur la base du corps des marines de Camp Lejeune, après que des législateurs et des experts eurent exprimé leurs inquiétudes quant aux liens étroits du fournisseur de batteries avec le parti communiste chinois au pouvoir.

L'arrêt définitif des batteries, moins d'un an après une inauguration à laquelle avaient participé des hauts gradés de l'armée américaine, est le dernier exemple en date de la manière dont la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine affecte les entreprises américaines et chinoises, parfois de manière spectaculaire.

Le changement de cap de Duke Energy concernant les batteries pourrait avoir des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise et refroidir le marché du stockage de l'énergie dominé par les fabricants chinois.

"En partenariat avec les décideurs politiques et le département de la marine, nous avons pris la décision de mettre hors service le système de stockage d'énergie par batterie CATL à Camp Lejeune et de le remplacer par un fournisseur national ou d'un pays allié", a déclaré Duke Energy dans un communiqué en réponse aux questions de Reuters.

"D'ici 2027, nous cesserons volontairement de spécifier des technologies de stockage d'énergie par batterie CATL", a indiqué le communiqué, ajoutant que l'entreprise soutenait une "chaîne d'approvisionnement américaine robuste".

Duke Energy a cherché à apaiser les inquiétudes du Congrès concernant les éventuelles vulnérabilités du réseau liées aux batteries, en envoyant au moins cinq cadres, dont son responsable de la sécurité et de l'information, rencontrer le personnel du comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine au cours de la première semaine de janvier, selon deux sources familières avec les discussions.

Les dirigeants de Duke Energy ont déclaré au personnel qu'ils avaient confiance dans la sécurité des batteries, mais ils ont également exprimé le souhait de répondre aux préoccupations du Congrès, ont déclaré les sources.

Les dirigeants ont révélé lors de la réunion que l'entreprise avait envisagé d'utiliser les batteries CATL pour environ deux douzaines d'autres projets.

Duke Energy n'a pas répondu aux questions sur la manière dont ces projets seraient affectés par la décision de supprimer CATL de sa chaîne d'approvisionnement. Elle n'a pas précisé quel type de batteries elle utiliserait à l'avenir sur le site de Camp Lejeune.

Une personne connaissant bien le projet de Camp Lejeune a déclaré que Duke Energy n'avait pas de contrat direct avec CATL et achetait les batteries par l'intermédiaire de fournisseurs tiers.

Mike Gallagher, le président républicain de la commission d'enquête bipartisane, et le sénateur Marco Rubio ont déclaré à Reuters qu'ils se réjouissaient de la décision de Duke Energy de mettre hors service les batteries CATL à Camp Lejeune.

"En outre, lors de notre dernière réunion avec la direction de l'entreprise, Duke s'est engagée à éliminer complètement les produits CATL de sa chaîne d'approvisionnement", ont déclaré les législateurs.

'LIMITER SÉVÈREMENT L'APPROVISIONNEMENT'

CATL, leader mondial dans le domaine du stockage de l'énergie, n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. Après que Duke Energy a déconnecté le site de Camp Lejeune, l'entreprise chinoise a déclaré que ses batteries avaient passé avec succès des examens rigoureux de sûreté et de sécurité aux États-Unis.

Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de l'entreprise devraient être installés dans des projets commerciaux à travers le pays, notamment au Texas et près de Las Vegas.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, la capacité prévue et opérationnelle des batteries à l'échelle des services publics aux États-Unis a atteint environ 16 GW à la fin de 2023 et pourrait presque doubler pour atteindre plus de 30 GW d'ici à la fin de 2024.

Tout effort général visant à éviter les batteries chinoises pourrait mettre les opérateurs de services publics dans une situation de grave pénurie d'approvisionnement.

"Éviter totalement les batteries chinoises limiterait considérablement l'offre, au point de ne pas pouvoir déployer suffisamment de systèmes de stockage stationnaires et de VE pour répondre à la demande et aux objectifs de décarbonisation", a déclaré Vanessa Witte, analyste de recherche senior Wood Mackenzie pour le stockage de l'énergie aux États-Unis.

De nombreux acteurs du secteur affirment que les cellules des batteries chinoises ne posent pas de graves problèmes de sécurité.

Mais les systèmes de communication des batteries pourraient être vulnérables au piratage, selon les experts en sécurité, ce qui permettrait à un adversaire potentiel de déclencher des surtensions et des coupures de courant répétées dans le réseau électrique, provoquant des pannes en cascade.

L'année dernière, les législateurs ont intensifié la pression pour que les États-Unis se détournent des batteries chinoises. Une mesure figurant dans le projet de loi sur les dépenses de défense de cette année interdit au département de la défense d'acheter des batteries produites par CATL et plusieurs autres fabricants chinois de premier plan à partir de 2027.