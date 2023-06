Duke Energy vend ses activités dans le domaine des énergies renouvelables commerciales pour un montant de 2,8 milliards de dollars

Duke Energy Corp. a déclaré lundi qu'elle avait accepté de vendre son entreprise de services publics non réglementés Commercial Renewables à l'opérateur d'actifs d'énergie renouvelable Brookfield Renewable dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,8 milliards de dollars.

Duke a déclaré s'attendre à un produit net d'environ 1,1 milliard de dollars de cette transaction, que l'entreprise énergétique utilisera pour renforcer son bilan, éviter un endettement supplémentaire et accélérer les investissements dans ses activités réglementées.

L'accord de vente comprend plus de 3 400 mégawatts d'énergie solaire, éolienne et de stockage en batterie à l'échelle des États-Unis, ainsi que des opérations, de nouveaux projets de développement et des projets en cours de construction.

L'accord devrait être conclu d'ici la fin de l'année 2023, a déclaré Duke, ajoutant que le produit de la vente permettrait également d'améliorer la fiabilité du réseau et d'incorporer plus de 30 000 mégawatts d'énergie renouvelable réglementée dans son système d'ici 2035. (Reportage de Deborah Sophia à Bengaluru ; rédaction de Krishna Chandra Eluri et Pooja Desai)