La tempête tropicale Idalia devrait se renforcer pour devenir un ouragan majeur lundi, alors qu'elle s'approche de la côte du Golfe de Floride. Les autorités ont émis des ordres d'évacuation et ont exhorté les habitants à se préparer à l'arrivée de la tempête mercredi matin.

Idalia tournait à environ 80 miles au large de l'ouest de Cuba alors qu'elle se dirigeait vers le nord à 8 mph, avec des vents maximums soutenus de 65 mph (105 km/h), a déclaré le National Hurricane Center dans un avis lundi.

L'intensité croissante de la tempête et sa trajectoire actuelle vers le nord ont placé quelque 14 millions de Floridiens sous des alertes d'ouragan et de tempête tropicale.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré lors d'une conférence de presse lundi après-midi qu'il s'était entretenu avec le président Joe Biden et la directrice de la FEMA, Deanne Criswell, qu'il fallait "s'armer pour cette tempête".

"Faites ce que vous avez à faire. Vous avez encore du temps aujourd'hui. Vous avez le temps pour la majeure partie de la journée de demain", a-t-il ajouté, exhortant les Floridiens à se préparer à affronter des conditions potentiellement dangereuses.

Idalia atteindra la catégorie 3 sur l'échelle de vent des ouragans de Saffir-Simpson lorsqu'elle touchera terre dans le nord de la Floride, dans la région de Big Bend, là où le panhandle se transforme en péninsule, selon les prévisions du centre des ouragans.

Shannon Hartsfield, qui exploite un bateau de pêche dans la baie d'Apalachicola, dans le comté de Franklin, dans la péninsule de l'État, a tenu compte des avertissements, même s'il vit à l'ouest de la zone où l'ouragan devrait toucher terre.

M. Hartsfield et nombre de ses collègues pêcheurs ont retiré la quasi-totalité de leurs bateaux de la baie et les ont placés en hauteur. D'autres pêcheurs qui ont manqué de temps et laissé leurs casiers à crabes sur place doivent maintenant attendre la fin de la tempête pour évaluer les dégâts.

"La tempête pourrait se déplacer un peu vers l'ouest et venir directement sur nous", a déclaré M. Hartsfield. "Il n'est pas encore dans le golfe, donc nous n'en aurons la certitude que demain. J'espère que nous ne serons pas les plus touchés".

À quelque 350 kilomètres au sud, le comté de Manatee a été l'un des nombreux comtés à émettre des ordres d'évacuation obligatoire et volontaire lundi, demandant à ses habitants de chercher un terrain plus élevé ou de s'éloigner de la trajectoire prévue de la tempête.

Mardi, la côte du golfe de Floride, le sud-est de la Géorgie et l'est de la Caroline du Nord et du Sud devraient connaître des pluies torrentielles de 10 à 20 cm, avec la possibilité d'inondations soudaines et urbaines. En plus des fortes pluies, des vents de plus de 110 milles à l'heure pourraient provoquer des ondes de tempête potentiellement mortelles, a averti le centre des ouragans.

LES ÉCOLES ANNULENT LES COURS

Avant l'arrivée de la tempête, les districts scolaires de la région ont annoncé l'annulation des cours à partir de lundi après-midi. L'aéroport international de Tampa a déclaré dans un communiqué qu'il suspendait ses opérations commerciales à partir de 0h01 mardi. Il rouvrira après avoir évalué les dégâts.

Comme de nombreuses communautés situées en bord de mer le long de la côte, la ville de Bradenton a ouvert des stations de sacs de sable lundi et a exhorté ses 55 000 habitants à rester vigilants.

"Soyons préparés - mettez à l'abri les objets qui pourraient être transportés par l'air, faites le plein de votre voiture, ayez de l'argent liquide et de l'eau en bouteille à portée de main", a indiqué la ville dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

M. DeSantis a décrété l'état d'urgence pour 46 comtés de Floride couvrant la majeure partie du nord de l'État. Quelque 5 500 membres de la Garde nationale ont été mobilisés, 2 400 véhicules de lutte contre les inondations et une douzaine d'avions ont été déployés pour les opérations de sauvetage et de remise en état.

Outre les milliers d'électriciens mis en place pour aider à rétablir le courant rapidement après le passage de la tempête, l'État dispose d'environ 3 millions de litres d'eau potable et de 1,5 million de repas prêts à être distribués aux personnes dans le besoin après la tempête, a indiqué M. DeSantis.

Duke Energy, qui dessert de nombreuses régions du nord-ouest de la Floride, a déclaré qu'elle préparait des équipes et des équipements pour répondre à la tempête si les clients perdaient le courant.

À l'est d'Idalia, l'ouragan Franklin, le premier ouragan majeur de la saison, serpente dans l'Atlantique, où il devrait tourner vers le nord-est au cours des deux prochains jours. Cet ouragan de catégorie 3 menaçait d'apporter de fortes houles aux Bermudes et à la côte est des États-Unis tout au long de la semaine.