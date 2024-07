Duke Energy a inscrit plus de 1 300 clients en Caroline du Nord à son nouveau programme pilote PowerPairSM, un programme incitatif unique conçu pour aider à rendre plus abordable pour les clients un système solaire domestique plus une batterie. Approuvé par la North Carolina Utilities Commission (NCUC) en janvier 2024 et lancé en mai 2024, le programme pilote offre jusqu'à 9 000 dollars d'incitations aux clients résidentiels qui installent un nouveau système solaire plus batterie. L'incitation totale est basée sur la capacité approuvée de l'installation solaire et de la batterie installée.

PowerPair a été conçu en collaboration avec de nombreux groupes de parties prenantes, sous la direction de la NCUC. Les participants au projet pilote peuvent choisir de s'inscrire à PowerPair par le biais d'un avenant de choix solaire résidentiel (RSC) ou d'un avenant de transition de comptage net (NMB) et recevoir une prime unique pouvant aller jusqu'à 9 000 dollars. Les clients NMB peuvent en outre s'inscrire aux nouvelles batteries Power Manager® ?

et EnergyWise Home® ? de l'entreprise et reçoivent des crédits mensuels supplémentaires pour permettre à Duke Energy d'ajuster périodiquement les paramètres de fonctionnement de leur système de batterie pour une période temporaire afin de fournir de l'électricité stockée au réseau, ce qui profite à tous les clients. Le projet pilote PowerPair a encore de la capacité et continue d'accepter des demandes.

Les clients peuvent consulter la liste des fournisseurs de batteries agréés et obtenir des informations sur l'éligibilité des équipements (tous les systèmes ne seront pas éligibles) sur le siteke-energy.com/PowerPair. Les clients PowerPair participants doivent faire appel à un Duke Energy Trade Ally, un installateur de systèmes solaires et de batteries agréé par Duke Energy. Les clients peuvent utiliser le programme Find It Duke de l'entreprise ici.

Alors que Duke Energy se prépare à mettre en place des mesures incitatives pour ses premiers participants à PowerPair, elle cherche également des moyens d'améliorer le projet pilote pour les autres clients qui ne sont peut-être pas en mesure d'acheter un nouveau système solaire et de batteries dès le départ. L'entreprise collaborera avec les parties prenantes sur plusieurs options qui pourraient se concentrer spécifiquement sur les clients à revenus limités, les clients dépendant d'appareils médicaux, ou un programme comparable pour les clients non résidentiels ou d'autres participants ciblés.