Duke Royalty Limited est un fournisseur de solutions de capital alternatif basé à Guernesey et destiné à une gamme diversifiée d'entreprises en Europe et à l'étranger. La politique d'investissement de la société consiste à investir dans un portefeuille diversifié de financements de redevances et d'opportunités connexes. Elle investit des capitaux dans des entreprises rentables et à long terme. Elle propose une solution à dilution minimale qui permet aux équipes de gestion de conserver le contrôle et de se concentrer sur la croissance de leur entreprise sans risque de refinancement. Elle fournit des capitaux en échange de distributions d'intérêts qui fluctuent en fonction des revenus futurs et sont alignées sur ses partenaires de redevances. Elle investit dans une gamme variée de secteurs, notamment les secteurs industriels, les soins de santé, la technologie, les loisirs et les services aux entreprises. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent Duke Royalty UK Limited, Capital Step Holdings Limited, Capital Step Investments Limited, Capital Step Funding Limited, Capital Step Funding 2 Limited et Duke Royalty Employee Benefit Trust.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds