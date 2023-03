Duke Royalty prévoit une hausse des revenus trimestriels en espèces

Duke Royalty Ltd - fournisseur de solutions de capital alternatif axé sur l'Europe et l'Amérique du Nord - prévoit de réaliser des revenus récurrents en espèces de 5,7 millions de GBP pour le quatrième trimestre se terminant le 31 mars, soit une hausse de 21 % par rapport aux 4,7 millions de GBP de l'année précédente. Au troisième trimestre se terminant le 31 décembre, les revenus récurrents en espèces s'élèvent à 5,6 millions de GBP, en hausse par rapport aux 3,9 millions de GBP de l'année précédente.

Le directeur général Neil Johnson déclare : "Ces solides résultats font suite à l'ajout d'un autre partenaire de redevances à notre portefeuille, New Path Fire & Security, ainsi qu'à un investissement complémentaire dans la plate-forme de soins sociaux Tristone Healthcare au cours de la période. L'augmentation de nos revenus récurrents en espèces reflète également la bonne performance de nos partenaires malgré les manchettes des vents contraires économiques et les inquiétudes liées à l'inflation."

En décembre, Duke Royalty a déclaré un bénéfice avant impôts de 10,9 millions de livres sterling pour les six mois qui se sont terminés le 31 septembre, contre 6,7 millions de livres sterling un an plus tôt. Le revenu total en espèces a augmenté de 34 %, passant de 7,8 millions de GBP à 10,4 millions de GBP.

Cours actuel de l'action : 33,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 13 %.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

