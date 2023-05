Duke Royalty réalise un bénéfice après une sortie d'investissement réussie

Duke Royalty Ltd - fournisseur de solutions de capital alternatif axé sur l'Europe et l'Amérique du Nord - annonce la sortie réussie de son investissement dans Instor Solutions Inc, un partenaire de redevance basé en Californie, revendeur de produits et fournisseur de services pour les travaux liés à la construction et à la migration des centres de données. La société a reçu un montant net de 11,2 millions d'USD à la clôture de l'opération, soit un gain total de 2,4 millions d'USD par rapport au montant initial de l'investissement de Duke, qui sera versé à Instor en mars 2023. L'entreprise note qu'il s'agit de la sixième sortie, et de la plus rentable, pour Duke à ce jour. Le produit de cette sortie renforce encore le bilan de Duke, ce qui lui permet de déployer son pipeline de nouvelles opportunités d'investissement, indique la société.

Cours actuel de l'action : 30,00 pence, en hausse de 4,5 % à Londres ce mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 15

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

