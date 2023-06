Dukemount Capital enregistre une perte intermédiaire accrue

Dukemount Capital PLC - Investisseur basé à Londres dans les marchés de l'énergie durable et flexible - Pour les six mois se terminant le 31 octobre, la perte avant impôts se réduit à 97 108 GBP, contre 227 218 GBP l'année précédente. Le conseil d'administration a pris des mesures pour s'assurer que la situation financière et les perspectives de l'entreprise sont maintenues afin de "faciliter une future opération de prise de contrôle inversée". Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise se dit optimiste quant à la possibilité de décrocher une transaction qui lui permettrait d'améliorer ses perspectives et d'apporter de la valeur à ses actionnaires.

Paul Gazzard, directeur général, a déclaré : "Ces derniers mois ont été difficiles pour DKE, car nous avons dû prendre des décisions difficiles pour céder des actifs qui ne nous permettaient plus d'atteindre nos objectifs réglementaires. Cependant, nous sommes impatients de continuer à rechercher des solutions alternatives afin de décrocher un accord pour la société qui puisse apporter de la valeur aux actionnaires. Nous nous réjouissons de pouvoir informer le marché de l'évolution de la situation dès qu'elle sera connue.

Au début du mois, Dukemount a annoncé une perte avant impôts de 1,1 million de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril 2022, contre 913 827 livres sterling l'année précédente, après avoir enregistré des charges financières de 242 773 livres sterling. Dukemount Capital n'a pas généré de revenus pour l'exercice 2022, alors que les revenus pour l'exercice 2021, réalisés par le biais de contrats avec des clients, s'élevaient à 3,3 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 0,16 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.