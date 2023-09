Dukemount Capital Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui s'occupe d'identifier et d'évaluer des projets d'investissement. La société se concentre sur l'acquisition, la gestion, le développement et, le cas échéant, la revente de portefeuilles immobiliers, qui ont fait l'objet de baux à long terme indexés sur l'IPC. La société se concentre sur les centrales de pointe au gaz, ainsi que sur les batteries, ces deux types de centrales permettant d'équilibrer les fluctuations des besoins en énergie du réseau et de l'approvisionnement en énergie. La société gère la construction de projets de centrales de pointe au gaz et de batteries. Ses filiales comprennent DKE (North West Limited) et DKE (Wavertree) Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières