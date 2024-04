Duk San Neolux Co Ltd est une société coréenne dont l'activité principale est la production et la vente de matériaux organiques pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED). Le principal produit de la société comprend des diodes électroluminescentes organiques actives (AMOLED). Les matériaux organiques des OLEDs émettent de l'énergie électrique sous forme d'énergie lumineuse et jouent le rôle d'émission de lumière et de développement de la couleur, ce qui fait des OLEDs un écran auto-lumineux. La société vend ses produits sur les marchés nationaux et étrangers tels que le Japon et la Chine.

Secteur Chimie de spécialité