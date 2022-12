Des milliers d'infirmières du Minnesota menacent de faire grève dans le cadre des négociations contractuelles

Les infirmières prévoient de se mettre en grève le 11 décembre en l'absence d'un accord, selon un communiqué de presse. Le syndicat de 15 000 infirmières et infirmiers a déclaré que de nombreux membres travaillent sans contrat depuis la fin du mois de mai. Ils ont voté mardi pour autoriser une grève des pratiques de travail déloyales qui pourrait durer au moins jusqu'à la fin de l'année.

Les infirmières et infirmiers travaillent dans 16 hôpitaux, notamment dans des centres médicaux des régions métropolitaines de Minneapolis et de Duluth. Le syndicat a accusé les hôpitaux de pratiques de travail déloyales, y compris la collusion salariale et le traitement direct des membres du syndicat.

Les négociations contractuelles dans les régions de Twin Cities et Twin Ports sont en cours depuis mars.

"Nos hôpitaux sont en crise, et nos PDG ont laissé tomber les infirmières et les patients", a déclaré Mary Turner, présidente de la MNA, dans un communiqué. "Ils n'ont pas réussi à résoudre la crise des soins aux patients, et ils n'ont pas réussi à résoudre la crise des conditions de travail qui éloignent les infirmières du chevet des malades."

Les systèmes hospitaliers touchés comprennent, entre autres, M Health Fairview, soutenu par l'Université du Minnesota, et Allina Health.

Les infirmières du St. Luke's Lake View Hospital ont également voté pour se joindre à la grève.

Allina Health a déclaré mercredi dans un communiqué qu'elle était "profondément déçue" par l'autorisation de grève et a noté que les deux parties avaient fait des progrès dans les négociations. Le système de santé a fait appel à un médiateur indépendant pour résoudre les problèmes en suspens.

"Bien que nous ayons l'espoir qu'un accord puisse être conclu, nous voulons assurer le public que nous avons des plans en place pour continuer à soigner notre communauté avec le moins de perturbations possibles des soins", indique le communiqué.

M Health Fairview n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un contrat pour les infirmières de la région de Minneapolis a expiré fin mai, tandis que les infirmières de la région de Duluth travaillent sans contrat depuis fin juin. Un contrat pour les infirmières de l'hôpital St. Luke's Lake View à Two Harbors a expiré en septembre, a indiqué l'association.

Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, l'emploi dans le secteur des soins de santé aux États-Unis reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie. L'agence a indiqué en septembre que le secteur des soins de santé employait environ 37 000 personnes de moins qu'en février 2020.

Le groupe a mené une grève de trois jours en septembre pour protester contre le manque de personnel dans quelque 13 hôpitaux.