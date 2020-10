Dun & Bradstreet : conclut un accord en vue d'acquérir Bisnode, une entreprise européenne de premier plan dans le domaine des données et de l'analyse

Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ("Dun & Bradstreet" ou la "société") (NYSE : DNB), un des principaux fournisseurs mondiaux de données et d'analyses décisionnelles pour les entreprises, par l'intermédiaire de sa filiale Dun & Bradstreet Holdings BV, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour l'achat des actions en circulation de Bisnode Business Information Group AB ("Bisnode"), une société européenne de premier plan dans le domaine des données et des analyses et membre de longue date du réseau mondial Dun & Bradstreet. Le prix d'achat estimé à la clôture est de 7,2 milliards de SEK, soit environ 818 millions de USD. La transaction devrait être conclue en janvier 2021, sous réserve des approbations réglementaires requises et des conditions de clôture habituelles.

"Nous sommes heureux d'intégrer Bisnode dans la famille Dun & Bradstreet après une alliance stratégique de près de deux décennies", a déclaré Anthony Jabbour, directeur général de Dun & Bradstreet. "La puissante combinaison de nos données, de nos analyses et de nos solutions innovantes, associée aux relations approfondies avec les clients et à l'expertise de Bisnode sur les marchés européens, fournira à nos clients actuels et futurs une intelligence économique vitale pour soutenir leurs propres ambitions de croissance. Nous nous réjouissons d'accueillir l'équipe de Bisnode chez Dun & Bradstreet et de travailler ensemble pour développer l'activité mondiale".

Alors que Dun & Bradstreet réunit les deux organisations complémentaires après une alliance réussie de 17 ans, elle s'appuie sur les bases solides de la relation pour offrir de nombreux avantages stratégiques qui s'alignent sur les objectifs de croissance précédemment énoncés par la société :

Cette acquisition permet à Dun & Bradstreet de se développer rapidement dans les pays scandinaves, la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et les pays d'Europe centrale.

À la clôture de la transaction, Dun & Bradstreet ajoutera plus de 110 000 clients Bisnode à sa base de clients, allant des petites aux grandes entreprises, et aura notamment un accès direct à près de 50 sociétés du Global 500 dont le siège se trouve sur le territoire de Bisnode.

L'accord fournit un accès direct aux 33 millions d'enregistrements de Bisnode provenant de plus de 550 sources à travers l'Europe, contribuant ainsi à la portée, la profondeur, la diversité et la précision du Data Cloud en constante expansion de la société qui contient des informations complètes sur plus de 360 millions d'entreprises au total.

Une fois la transaction conclue, la société prévoit d'introduire rapidement ses solutions modernes en matière de finance et de risque et de vente et de marketing à grande échelle auprès de ses clients dans toute l'Europe, en leur fournissant des informations commerciales essentielles pour les aider à être compétitifs, à prospérer et à se développer.

Fortes de leurs racines industrielles profondes, d'une alliance établie de longue date et d'une expertise européenne locale, les équipes de Dun & Bradstreet et de Bisnode sont bien placées pour réaliser des gains d'efficacité opérationnelle et démarrer dès la clôture de la transaction.

"L'intégration de nos deux principales organisations offre une opportunité significative de fournir un ensemble de produits plus étendu à une clientèle mondiale beaucoup plus importante. Alors que la communauté internationale des affaires est de plus en plus axée sur les données, nous sommes impatients de combiner nos équipes pour libérer un potentiel supplémentaire, stimuler l'innovation et fournir des solutions adaptées aux besoins des clients et du marché", a déclaré Neeraj Sahai, président de Dun & Bradstreet International.

À la clôture de la transaction et pour soutenir davantage son programme de croissance, Dun & Bradstreet établira un conseil consultatif stratégique international qui sera dirigé par M. Sahai avec l'inclusion de Jonas Wiström, directeur général de Ratos AB.

"Au cours des dernières années, Bisnode a connu un développement réussi où l'accent a été mis sur la stabilité et la rentabilité. La croissance future visant à s'assurer une position de leader exige que Bisnode participe à la consolidation qui a lieu sur le marché de plus en plus mondial des données et des analyses. Nous sommes convaincus que Dun & Bradstreet est le meilleur partenaire possible pour mener cette consolidation. Les forces combinées de nos actifs et de nos capacités serviront grandement nos clients respectifs, augmenteront la compétitivité et positionneront Dun & Bradstreet/Bisnode pour une croissance à long terme. Je suis impatient de rejoindre le conseil consultatif stratégique international de Dun & Bradstreet", a déclaré M. Wiström.

À la clôture de la transaction, il est prévu que 75% de la contrepartie soit payée en espèces et 25% en actions ordinaires nouvellement émises de la société dans le cadre d'un placement privé.

Informations sur la conférence téléphonique et la webdiffusion

Dun & Bradstreet organisera une conférence téléphonique le 8 octobre 2020 à 8h30 (heure de l'Est) pour examiner les détails de la transaction. La conférence téléphonique est accessible en direct par téléphone en composant le 877-407-9208, ou pour les appels internationaux le 201-493-6784. Une retransmission sera disponible à partir de 11h30 (heure de l'Est) le 8 octobre 2020 jusqu'au 15 octobre 2020, en composant le 844-512-2921, ou pour les appels internationaux le 412-317-6671. Le code d'accès pour la retransmission sera le 13711527.

L'appel sera également diffusé en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de Dun & Bradstreet à l'adresse https://investor.dnb.com. Une fois l'appel terminé, une retransmission enregistrée sera disponible sur le site web.

À propos de Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données et d'analyses décisionnelles, permet aux entreprises du monde entier d'améliorer leurs performances commerciales. Le Data Cloud de Dun & Bradstreet alimente des solutions et fournit des informations qui permettent aux clients d'accélérer leurs revenus, de réduire les coûts, d'atténuer les risques et de transformer leurs activités. Depuis 1841, des entreprises de toutes tailles font confiance à Dun & Bradstreet pour les aider à gérer les risques et à révéler les opportunités.

À propos de Bisnode

Bisnode est un des principaux fournisseurs européens de données et d'analyses spécialisé dans la personnalisation des informations sur le crédit, les entreprises et le marché qui permettent aux entreprises de prendre plus facilement des décisions éclairées. Basée à Stockholm, en Suède, et employant environ 2 000 personnes, Bisnode est la plus grande alliance stratégique de Dun & Bradstreet, couvrant les régions de Scandinavie, du DACH et d'Europe centrale.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les attentes, les espoirs, les intentions ou les stratégies concernant l'avenir, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions de la direction de Dun & Bradstreet, ainsi que sur les hypothèses formulées par celle-ci et les informations dont elle dispose actuellement. Comme ces déclarations sont basées sur des attentes quant aux résultats financiers et opérationnels futurs et ne constituent pas des déclarations de fait, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Dun & Bradstreet ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Les risques et incertitudes auxquels les déclarations prospectives sont soumises incluent, mais ne sont pas limités à : (i) notre capacité à réaliser l'acquisition de Bisnode, y compris la réception des approbations réglementaires et la satisfaction de toute autre condition de clôture ; (ii) une épidémie, une pandémie ou une épidémie mondiale ou localisée, ou la crainte d'un tel événement (comme la pandémie mondiale COVID-19), y compris l'incertitude économique mondiale et les mesures prises en réponse ; (iii) les effets à court et à long terme de la pandémie mondiale COVID-19, y compris le rythme de la reprise ou toute résurgence future ; (iv) notre capacité à mettre en œuvre et à exécuter nos plans stratégiques pour transformer l'entreprise ; (v) notre capacité à développer ou à vendre des solutions en temps utile ou à maintenir les relations avec les clients ; (vi) la concurrence pour nos solutions ; (vii) l'atteinte à notre marque et à notre réputation ; (viii) des conditions économiques mondiales défavorables ; (ix) les risques liés à l'exploitation et à l'expansion internationale ; (x) l'incapacité à prévenir les incidents de cybersécurité ou la perception que les informations confidentielles ne sont pas sécurisées ; (xi) la défaillance de l'intégrité de nos données ou de nos systèmes ; (xii) les défaillances des systèmes et/ou les perturbations du personnel, qui pourraient retarder la livraison de nos solutions à nos clients ; (xiii) la perte d'accès aux sources de données ; (xiv) l'incapacité de nos fournisseurs de logiciels et de réseaux et d'environnements en nuage à fonctionner comme prévu ou si notre relation est interrompue ; (xv) la perte ou la diminution d'un ou plusieurs de nos principaux clients, partenaires commerciaux ou contrats gouvernementaux ; (xvi) la dépendance à l'égard d'alliances stratégiques, de coentreprises et d'acquisitions pour développer notre activité ; (xvii) notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle de manière adéquate ou rentable ; (xviii) les plaintes pour violation de la propriété intellectuelle ; (xix) les interruptions, retards ou pannes des plateformes de traitement des abonnements ou des paiements ; (xx) les risques liés à l'acquisition et à l'intégration d'activités et à la cession d'activités existantes ; (xxi) notre capacité à conserver les membres de l'équipe de direction et à attirer et à conserver des employés qualifiés ; (xxii) la conformité aux lois et réglementations gouvernementales ; (xxiii) les risques liés à notre structure et à notre statut de "société contrôlée" ; "et (xxix) les autres facteurs décrits sous les rubriques "Facteurs de risque", "Discussion et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation", "Mise en garde concernant les déclarations prospectives" et d'autres sections de notre prospectus final daté du 30 juin 2020 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 2 juillet 2020, dans le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2020 et les dépôts ultérieurs de la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

