Dun & Bradstreet Holdings, Inc. est un fournisseur mondial de données et d'analyses décisionnelles. Les clients de la société intègrent ses solutions de bout en bout dans leurs flux de travail quotidiens afin d'éclairer les décisions de crédit commercial, de confirmer les fournisseurs, d'améliorer la productivité de la force de vente et d'obtenir une visibilité sur les marchés clés. Ses solutions soutiennent les opérations commerciales de ses clients en leur fournissant des données et des analyses qui les aident à prendre des décisions éclairées et à améliorer leurs résultats. La société opère à travers deux segments : Amérique du Nord et International. Ses solutions Finance & Risque sont utilisées dans les processus décisionnels critiques des départements Finance, Risque, Conformité et Approvisionnement dans le monde entier. Ses solutions de vente et de marketing combinent des données firmographiques, de contact personnel, d'intention et non traditionnelles pour aider les clients à optimiser leur stratégie de vente et de marketing en nettoyant les données de gestion de la relation client (CRM) et en concentrant leur attention et leurs efforts sur les prospects probables.