Les voisins de la Reine Elizabeth dans les Highlands pleurent en faisant leurs adieux.

Des centaines de personnes se sont alignées sur la route https://www.reuters.com/world/uk/queen-elizabeths-close-connection-scotland-2022-09-11 dans le village pour assister au cortège de véhicules, dont un corbillard portant la dépouille de la reine, peu après son départ du château de Balmoral en direction d'Edimbourg via Aberdeen et Dundee.

"Il était incroyablement important pour nous d'être ici pour voir partir la reine", a déclaré Pauline Lawson, 62 ans. "Elle aimait Ballater, elle aimait Royal Deeside, et nous l'aimions aussi. Il n'était pas question que nous ne soyons pas là pour la voir partir".

"C'est juste très, très triste. Je suis heureuse d'avoir été là pour faire nos adieux", a déclaré Elizabeth Alexander, 69 ans, qui est née le jour où la reine Elizabeth a été couronnée en 1953.

Nicola Gibson a déclaré qu'il était important d'avoir fait le voyage jusqu'à Ballater pour lui rendre hommage.

"Je pense qu'elle va manquer beaucoup au Royaume-Uni. Elle a fait beaucoup pour le pays", a déclaré Mme Gibson.

Elizabeth est décédée jeudi à Balmoral, où elle aimait passer ses vacances d'été, à l'âge de 96 ans. Son cercueil en chêne, qui avait reposé dans la salle de bal de Balmoral recouvert du drapeau royal standard de l'Écosse et d'une couronne de fleurs, a été placé dans le corbillard par six gardes-chasse du domaine du château.

Le convoi est sorti des portes du domaine pour entamer le trajet vers Édimbourg, en suivant d'abord une route qui longeait les eaux miroitantes de la rivière Dee sous un ciel ensoleillé avec les sommets du parc national de Cairngorms en arrière-plan.

Le cortège devait mettre six heures pour arriver au Palais de Holyroodhouse d'Édimbourg.

Lundi, le cercueil https://www.reuters.com/world/uk/plans-run-up-queen-elizabeths-funeral-2022-09-10 sera transporté à la cathédrale St Giles sur le Royal Mile de la capitale écossaise. Le fils d'Elizabeth, le nouveau roi Charles, et d'autres membres de la famille royale suivront à pied.

Mardi, elle sera transportée par avion à Londres avant les funérailles nationales qui auront lieu le 19 septembre pour la femme qui a régné pendant 70 ans.

"Il y a un sentiment de perte en passant mais aussi un sentiment de célébration dans la vie de la reine", a déclaré Henry Irvine-Fortescue, 64 ans, le lieutenant adjoint du Kincardineshire, un comté historique voisin.

"C'était une femme tellement remarquable et ce qu'elle a fait et comment elle a représenté notre nation a été remarquable, et nous l'aimons pour cela."