Dundee Corporation est une société de portefeuille basée au Canada. Par l'intermédiaire de ses secteurs d'activité, la société est un investisseur axé sur l'exploitation minière qui se consacre principalement à l'acquisition d'actifs dans le domaine des ressources minérales. Ses secteurs comprennent Corporate and Other Portfolio Holdings, Goodman & Company, Investment Counsel Inc, Dundee Sustainable Technologies Inc, United Hydrocarbon International Corp et Dundee 360 Real Estate Corporation. Le segment Corporate and Other Portfolio Holdings investit dans des actions et des titres de créance publics et privés dans des secteurs industriels diversifiés. Goodman & Company, Investment Counsel Inc. comprend les activités de Dundee Global Investment Management Inc. Dundee Sustainable Technologies Inc, une filiale détenue à 78 % qui met au point des procédés brevetés d'extraction durable des métaux précieux et de base. United Hydrocarbon International Corp. est une filiale privée détenue à 84 % qui se consacre à l'exploration pétrolière et gazière en détenant une redevance dans la République du Tchad.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds