Dundee Precious Metals Inc. est une société minière aurifère internationale. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement, l'exploitation et le traitement de métaux précieux. Ses opérations et ses projets sont situés en Bulgarie, en Namibie, en Équateur et en Serbie. Son portefeuille comprend Chelopech, Ada Tepe, Loma Larga, Timok et Tsumeb. Sa mine Chelopech est située dans le centre-ouest de la Bulgarie à environ 70 kilomètres (km) de Sofia et couvre une superficie d'environ 266 hectares. Sa mine Ada Tepe est située sur la colline Ada Tepe, à environ trois km au sud de la ville de Krumovgrad, dans le sud-est de la Bulgarie. Il s'agit d'une exploitation minière à ciel ouvert composée d'une usine de traitement, qui utilise des procédés classiques de concassage, de broyage et de flottation pour l'extraction de l'or. Son projet Loma Larga est situé dans la province d'Azuay en Équateur, à environ 30 km au sud-ouest de la ville de Cuena. Son projet Tsumeb est situé à Tsumeb, en Namibie. Son projet Timok Gold est situé en Serbie.

Secteur Sociétés minières intégrées