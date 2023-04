Dunedin Income Growth sous-performe l'indice de référence, mais augmente la distribution

(Alliance News) - Dunedin Income Growth Investment Trust PLC a annoncé jeudi une baisse de sa valeur nette d'inventaire annuelle, dans un contexte d'agitation politique au Royaume-Uni, d'inflation soutenue et de hausse des taux d'intérêt.

L'investisseur en sociétés britanniques et étrangères basé à Edimbourg a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année au 31 janvier est tombée à 302,80 pence, contre 309,03 pence l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire était de 2,4 %, en baisse par rapport à 8,1 % et inférieur à son indice de référence, l'indice FTSE All-Share, qui a enregistré un rendement de 5,2 %.

"Sortant de l'ombre de Covid, 2022 s'est avérée être une année mouvementée, dominée par l'invasion russe de l'Ukraine, les niveaux d'inflation les plus élevés depuis une génération et la hausse rapide des taux d'intérêt qui en a découlé, sans parler de l'arrivée au pouvoir du Premier ministre dont la durée de mandat a été la plus courte de toute l'histoire politique britannique. Malgré tout, les actions britanniques ont mieux résisté que de nombreux marchés mondiaux, bénéficiant de leur exposition à des secteurs plus "anciens", en particulier les matières premières, et de leurs valorisations initiales relativement faibles", a déclaré la société.

Dunedin Income a augmenté son dividende final à 4,10 pence par action, soit une hausse de 5,1 % par rapport aux 3,90 pence de l'année précédente. Cela porte le dividende total pour l'exercice 2023 à 13,10 pence, soit 1,6 % de plus que les 12,90 pence versés pour l'exercice 2022.

En ce qui concerne l'avenir, le président David Barron a déclaré que la société est confiante dans la surperformance du rendement total relatif à moyen et à long terme, mais a mis en garde contre l'inflation élevée et le resserrement de la politique monétaire.

Les actions de Dunedin Income Growth étaient en hausse de 1,7 % à 290,88 pence chacune à Londres jeudi matin.

