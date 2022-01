Champagne et friandises : Les Britanniques combattent le blues du COVID de Noël

Après une année 2020 difficile qui s'est terminée par un nouveau durcissement des restrictions, les Britanniques ont dépensé beaucoup en décembre 2021, les supermarchés et les détaillants de vêtements et d'articles de maison ayant annoncé des résultats meilleurs que prévu jusqu'à présent.

"Les clients ont vraiment voulu faire du shopping cette année", a déclaré Simon Roberts, directeur général de Sainsbury's, aux journalistes mercredi, après que le deuxième groupe de supermarchés britannique a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

La chaîne a enregistré ses meilleures ventes de champagne et de vins mousseux, tandis que les ventes de sa gamme de produits alimentaires et de boissons haut de gamme "Taste the Difference" ont augmenté de 13 % par rapport à Noël sur une base de deux ans.

Les commentaires de Roberts rejoignent ceux des branches britanniques des discounters allemands Aldi et Lidl.

Aldi a déclaré lundi que sa gamme de produits haut de gamme "Specially Selected" a enregistré les meilleures ventes de son histoire en décembre, tandis qu'elle a vendu plus de 5,5 millions de bouteilles de champagne, de vin mousseux et de prosecco.

Mardi, Lidl a annoncé que les ventes de vins mousseux en décembre avaient augmenté de 24 % en glissement annuel.

L'analyste de marché Kantar a estimé que, dans l'ensemble du secteur, quelque 627 millions de livres (855 millions de dollars) ont été dépensés dans les gammes haut de gamme des supermarchés au cours des quatre semaines précédant le 26 décembre, soit une hausse de 6,8 % par rapport à 2020.

DISPONIBILITÉ

Roberts de Sainsbury's a déclaré que le groupe avait "planifié en grand".

"Ainsi, sur les lignes clés de Noël, nous avons acheté du volume de manière substantielle pour refléter le fait que nous pensions que les clients voudraient fêter Noël de manière importante", a-t-il déclaré, en précisant que la disponibilité des produits d'épicerie dans la semaine précédant Noël était "là où nous voulions qu'elle soit" malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement.

Le secteur des marchandises diverses de Sainsbury, qui comprend la chaîne Argos, a été touché par la disponibilité limitée de la technologie, des jeux et des jouets, ce qui a nui aux ventes. Cependant, l'accent mis sur les ventes plus rentables a permis de stimuler les marges bénéficiaires.

Ce thème fait écho aux commentaires du détaillant de mode Next la semaine dernière.

Next a déclaré que ses niveaux de stock à l'approche de Noël étaient beaucoup plus bas que prévu. Mais la force de la demande sous-jacente des consommateurs a tout de même permis au groupe de dépasser ses attentes et de revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

De même, mercredi, le détaillant de vêtements de sport JD Sports Fashion a relevé ses prévisions de bénéfices à la suite des fortes ventes de Noël, malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de certains de ses principaux fournisseurs de marques.

Le détaillant d'articles ménagers et de meubles Dunelm a annoncé des ventes record, aidé par les acheteurs qui achètent des articles de fête en magasin, ce qu'ils n'ont pas tendance à faire en ligne.

Malgré l'optimisme ambiant, des signes inquiétants se profilent à l'horizon.

Les consommateurs britanniques sont confrontés à une crise du coût de la vie en raison de l'inflation galopante, de la hausse des factures d'énergie et des augmentations d'impôts qui pourraient perturber les dépenses discrétionnaires.

Kantar a constaté que les ventes de remèdes contre l'indigestion ont augmenté de 8 % en décembre.

(1 dollar = 0,7335 livre)