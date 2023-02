Dunelm augmente son dividende et maintient ses perspectives malgré la baisse des bénéfices.

(Alliance News) - Mercredi, Dunelm Group PLC a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, malgré une baisse de 17 % de son bénéfice.

Au cours des six mois se terminant le 31 décembre, Dunelm a fait état d'une augmentation de 5,0 % de son chiffre d'affaires total, qui est passé de 795,6 millions de livres sterling il y a un an à 835,0 millions de livres sterling. Il a noté que les ventes numériques représentaient 34 % des ventes totales.

Toutefois, le bénéfice avant impôt du détaillant d'articles d'ameublement a chuté de 17 %, passant de 140,8 millions de GBP à 117,4 millions de GBP.

Dunelm a déclaré que cette baisse était attendue, reflétant l'impact du calendrier des ventes et la forte demande post-pandémie de l'année précédente, ainsi que les impacts inflationnistes.

Dunelm, dont le siège est à Leicester, a également déclaré un dividende intérimaire de 15 pence, en hausse de 7,1 % par rapport aux 14 pence de l'année précédente. Elle a également déclaré qu'elle verserait un dividende spécial de 40 pence, en hausse de 8,1 par rapport à 37 pence.

Pour ce qui est de l'avenir, Dunelm a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, affirmant qu'elle est en bonne voie pour fournir des résultats annuels conformes aux attentes des analystes. La moyenne actuelle du consensus compilé par la société des attentes des analystes pour le bénéfice avant impôt de l'exercice 2023 est de 176 millions de GBP, avec une fourchette de 131 millions de GBP à 188 millions de GBP. Le bénéfice avant impôts de l'exercice 2022 s'est élevé à 212,8 millions de GBP.

L'entreprise a toutefois noté que les perspectives restent "imprévisibles" car les consommateurs s'adaptent encore à la nouvelle réalité économique.

Le président-directeur général, Nick Wilkinson, a déclaré : "Tout comme pendant la pandémie, nos clients, nos collègues et les communautés dans lesquelles nous opérons se souviendront de la façon dont les entreprises se sont comportées lorsque les temps étaient durs, et nous sommes convaincus que notre approche consistant à proposer une valeur et un choix exceptionnels pour tous nous permettra - une fois de plus - de sortir de cette période difficile plus forts que jamais."

Les actions de Dunelm étaient en hausse de 1,0% à 1 181,00 pence chacune à Londres tôt mercredi.

